Многодетной матери дали два года за убийство новорождённой

Как мы рассказывали, жуткий случай произошёл в Калуге в мае прошлого года.

32-летняя калужанка самостоятельно родила ребёнка в ванной у себя дома. Девочка появилась на свет живой, с весом 3240 граммов. Однако мать не стала извлекать младенца из воды, и он скончался.

Убедившись, что ребенок мёртв, женщина положила труп младенца в таз и вынесла из дома на улицу, в хозяйственное помещение, где он и был обнаружен следственно-оперативной группой.

Как сообщает областная прокуратура, женщина воспитывает троих детей. Будучи беременной, считая, что находится в тяжелой жизненной ситуации, калужанка решила убить своего новорожденного ребенка.

- За помощью в медицинское учреждение для наблюдения за течением беременности калужанка не обращалась, скрывала свое положение от близких родственников, - добавляют в прокуратуре.

Женщина признана вменяемой. Суд приговорил её к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защитник осужденной обжаловал приговор. Однако Калужский областной суд оставил его без изменения.

В настоящее время приговор вступил в законную силу.