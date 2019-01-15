Многодетной матери дали два года за убийство новорождённой

Как мы рассказывали, жуткий случай произошёл в Калуге в мае прошлого года.
32-летняя калужанка самостоятельно родила ребёнка в ванной у себя дома. Девочка появилась на свет живой, с весом 3240 граммов. Однако мать не стала извлекать младенца из воды, и он скончался.
Убедившись, что ребенок мёртв, женщина положила труп младенца в таз и вынесла из дома на улицу, в хозяйственное помещение, где он и был обнаружен следственно-оперативной группой.
Как сообщает областная прокуратура, женщина воспитывает троих детей. Будучи беременной, считая, что находится в тяжелой жизненной ситуации, калужанка решила убить своего новорожденного ребенка.
- За помощью в медицинское учреждение для наблюдения за течением беременности калужанка не обращалась, скрывала свое положение от близких родственников, - добавляют в прокуратуре.
Женщина признана вменяемой. Суд приговорил её к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Защитник осужденной обжаловал приговор. Однако Калужский областной суд оставил его без изменения.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
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