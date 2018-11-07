Женщина родила ребенка в ванне и оставила умирать

До пяти лет колонии грозит 32-летней жительнице Калуги, которую подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка. На днях дело направили в суд, рассказали нам в среду, 7 ноября, в прокуратуре Калужской области.
- По версии следствия, обвиняемая естественным путем в наполненной водой ванне родила младенца, антропометрические данные которого свидетельствовали о том, что он являлся зрелым, доношенным и жизнеспособным, - отмечают в ведомстве.
После этого она не стала доставать ребенка из воды, и тот захлебнулся, говорят следователи.
- Убедившись, что ребенок погиб, обвиняемая извлекла его из воды и поместила в пластиковый таз, накрыв его махровым полотенцем, - отмечают в прокуратуре. - Злоумышленница вынесла таз на улицу и оставила в хозяйственном помещении, где погибший ребёнок находился до его обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.
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