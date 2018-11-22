Вынесен приговор женщине, утопившей новорожденную дочь

В среду, 21 ноября, районный суд вынес приговор 32-летней женщине из Калуги, убившей свою новорождённую дочь. Как мы уже рассказывали, она родила ребёнка в наполненной ванне и не доставала из воды, пока малышка не перестала подавать признаки жизни.
Жуткая история произошла в частном доме на улице 8 Марта в мае этого года.
- Потом женщина поместила тело новорожденного в пластиковый таз, накрыв его полотенцем, - рассказали 22 ноября в прокуратуре Калужской области. - Калужанка вынесла таз с телом в сарай, где оставила его до момента обнаружения оперативно-следственной группой.
На суде смягчающими обстоятельствами были признаны полное признание вины, явка с повинной, а также наличие троих несовершеннолетних детей.
На 2 года калужанку отправили в колонию общего режима. Но она ещё может обжаловать приговор в течение 10 дней.
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