Отдых отменяется: владелица турфирмы развела калужан на полмиллиона

В Калуге 37-летнюю владелицу турфирмы обвиняют в мошенничестве. По мнению следствия, женщина обманула семерых калужан. Она обещала им организовать отдых в Турции, Италии и на Кубе. В пакет услуг входили авиабилеты, номера в гостинце.
В итоге получив от клиентов более 500 тысяч рублей, женщина стала «тянуть время».
- Она придумывала различные оправдания: «По неизвестным причинам произошла отмена и аннулирована заявка», или: «Курьер из Москвы не привез заграничные паспорта с визами», а затем скрывалась от потерпевших, - сообщает во вторник, 15 января, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
Калужане обратились в полицию. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
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