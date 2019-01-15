Отдых отменяется: владелица турфирмы развела калужан на полмиллиона

В Калуге 37-летнюю владелицу турфирмы обвиняют в мошенничестве. По мнению следствия, женщина обманула семерых калужан. Она обещала им организовать отдых в Турции, Италии и на Кубе. В пакет услуг входили авиабилеты, номера в гостинце.

В итоге получив от клиентов более 500 тысяч рублей, женщина стала «тянуть время».

- Она придумывала различные оправдания: «По неизвестным причинам произошла отмена и аннулирована заявка», или: «Курьер из Москвы не привез заграничные паспорта с визами», а затем скрывалась от потерпевших, - сообщает во вторник, 15 января, пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Калужане обратились в полицию. В настоящее время уголовное дело передано в суд.