Полицейский избил задержанного и пустил в ход электрошокер

На днях районный суд вынес приговор 31-летнему бывшему сотруднику ОМВД России по Дзержинскому району. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.
На момент совершения преступления мужчина являлся помощником участкового.
Как рассказали 9 января в прокуратуре Калужской области, помощник участкового незаконно доставил в отделение полиции местного жителя. У того возник конфликт с женой полицейского. Она продала мужчине в салоне связи неисправный мобильный телефон.
- В отделении полиции подсудимый подверг доставленного мужчину избиению, нанеся не менее 14 ударов руками и ногами в область головы, конечностей и туловища, а также применил в отношении него электрошокер, от которых мужчина испытал физическую боль и психические страдания, - рассказали в прокуратуре области. - Преступление выявлено службой собственной безопасности УМВД по Калужской области
На судебном заседании подсудимый признал вину, возместил потерпевшему моральный вред в полном объеме и принес извинения.
Бывшего полицейского отправили в колонию на три года. Приговор пока не вступил в силу.
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