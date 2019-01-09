Полицейский избил задержанного и пустил в ход электрошокер

На днях районный суд вынес приговор 31-летнему бывшему сотруднику ОМВД России по Дзержинскому району. Его признали виновным в превышении должностных полномочий.

На момент совершения преступления мужчина являлся помощником участкового.

Как рассказали 9 января в прокуратуре Калужской области, помощник участкового незаконно доставил в отделение полиции местного жителя. У того возник конфликт с женой полицейского. Она продала мужчине в салоне связи неисправный мобильный телефон.

- В отделении полиции подсудимый подверг доставленного мужчину избиению, нанеся не менее 14 ударов руками и ногами в область головы, конечностей и туловища, а также применил в отношении него электрошокер, от которых мужчина испытал физическую боль и психические страдания, - рассказали в прокуратуре области. - Преступление выявлено службой собственной безопасности УМВД по Калужской области

На судебном заседании подсудимый признал вину, возместил потерпевшему моральный вред в полном объеме и принес извинения.

Бывшего полицейского отправили в колонию на три года. Приговор пока не вступил в силу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.