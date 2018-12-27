Смертельный конфликт: мужчину избили и подожгли

На днях Дзержинский районный суд вынес приговор 48-летнему мужчине за совершение убийства. Этот инцидент произошёл в июле в деревне Трушково Мосальского района.

Обвиняемый напился и пришёл в дом к знакомому выяснять отношения.

- В ходе возникшей ссоры он нанес потерпевшему руками и ногами не менее 12 ударов в область туловища и головы, причинив повреждения в виде ушибленных ран и переломов костей лицевого черепа, а также ножом нанес ему не менее 15 ударов, - рассказали в четверг, 27 декабря, в прокуратуре Калужской области. - После этого мужчина нашёл в доме газеты, поджог их и бросил на тело потерпевшего. Пострадавший получил ожог 15-20% поверхности тела.

От полученных повреждений жертва скончалась на месте.

Как отмечают в прокуратуре, за неделю до этого преступления злоумышленник освободился из колонии. Сейчас суд отправил его за решётку на 9 лет.

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