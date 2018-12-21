Почтальон подкараулила мошенников

На днях калужские полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, мужчины обманывали пожилых людей. Всего пока известно о шести таких случаях.

Заявления начали поступать от пострадавших с 10 декабря. Причем мошенники действовали в разных районах - Думиничском, Сухиничском, Ульяновском, Козельском.

- К пенсионерам приходили двое мужчин, которые представлялись сотрудниками районных администраций и сообщали, что в соответствии с постановлением правительства ветеранам труда положены денежные выплаты в 1300 рублей, - рассказали 21 декабря в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Передавая подозреваемым пятитысячную купюру, они получали сдачу в 3700 рублей. Но впоследствии потерпевшие обнаруживали, что у них на руках пятитысячная купюра «Банка приколов», и обращались с заявлениями в полицию.

Найти подозреваемых помогла почтальон, которая 13 декабря пришла к одному из потерпевших.

- 81-летний мужчина поделился новостью о получении им денежной компенсации и продемонстрировал почтальону пятитысячную купюру, при внимательном рассмотрении которой женщина увидела соответствующую надпись, - отмечают в УМВД.

Почтальон тут же позвонила в полицию. Она также заметила припаркованную машину, в которой, предположительно, и находились преступники. Женщина запомнила номер и направление, в котором уехали злоумышленники.

Вскоре их задержали сотрудники ГИБДД. Подозреваемые уже были ранее судимы. Один мужчина из Думиничского района - ему 44 года. Второй - 34-летний - из Калуги. У них нашли купюры «Банка приколов» номиналом 1000 и 5000 рублей. Расследование сейчас продолжается.

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