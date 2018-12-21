Мужчина покалечил ребёнка пакетом с бутылками

На днях в Жуковском районе следователи передали в суд уголовное дело 25-летнего мужчины из Молдовы. Он проходит обвиняемым по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему».
Этот инцидент произошёл днём 30 сентября на территории СНТ «Маяк».
- Мужчина держал в руках полиэтиленовый пакет с двумя бутылками водки и вина, - рассказали 21 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Рядом играли дети, они кричали, шумели, мешали разговаривать по телефону, а также попросили у мужчины конфеты. После этого обвиняемый ударил одного из детей – восьмилетнего мальчика – ногой в туловище и в голову пакетом, в котором находились наполненные спиртным стеклянные бутылки.
В результате ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.
Обвиняемому грозит до 10 лет колонии.
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