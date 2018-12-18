Подпольное казино в автосервисе принесло владельцам 60 миллионов

Пяти жителям Воротынска грозит срок за незаконную организацию подпольного казино на складе автосервиса. Во вторник, 18 декабря, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, 46-летний мужчина организовал игорный бизнес еще до соответствующего запрета в российском законодательстве. Но после принятия нового закона деятельность не прекратил.
- Игровые автоматы располагались в складском помещении здания автосервиса, - отмечают в СК. - К работе игрового зала мужчина привлек четырех неработающих местных жительниц, которые осуществляли функции администраторов. В период с 2011 по 2017 годы соучастники извлеки доход в сумме более 60 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками полиции Бабынинского района.
В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.
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