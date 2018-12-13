Разборки у ночного клуба: мужчине разбили голову костылём

Полиция Обнинска возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью другому человеку. Местом происшествия стал один из ночных клубов наукограда.
- Потерпевший в компании своих знакомых отмечал день рождения своей подруги, - рассказали в четверг, 13 декабря, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - После операции он передвигался на костылях. Между ним и одним из посетителей клуба возник словесный конфликт. Мужчины вышли на улицу, и при выяснении отношений потерпевший замахнулся костылем в сторону оппонента. В этот момент незнакомец вырвал костыль из рук и умышленно причинил ему телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и перелома челюсти.
По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» предполагаемому виновнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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