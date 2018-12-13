Мать-садистка ножницами ударила школьницу

На днях в Калужской области суд вынес приговор 35-летней женщине, жестоко обращавшейся со своими дочерьми 12 и 13 лет.
- Жительница Козельского района самоустранилась от воспитания и ухода за двумя дочерьми 12 и 13 лет, пенсию, получаемую на детей, тратила по своему усмотрению, в том числе на алкоголь, не обеспечивала детей едой и одеждой, не соблюдала чистоту жилья и предметов быта, - рассказали 13 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В феврале 2018 года девочки самостоятельно обратились в полицию и сообщили, что мать ударила одну из них ножницами в плечо, высказав при этом угрозу убийством.
Позже следователи выяснили, что мать избивала девочек, бросала в них наполненную посуду, хватала за волосы, практически ежедневно унижала и оскорбляла в неприличной форме.
В 2014 году эта женщина уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью своему родственнику. Но тогда её не отправили в колонию из-за того, что детям было меньше 14 лет.
С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновница проведёт в колонии 5 лет и 6 месяцев. Девочки сейчас живут в социальном учреждении.
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