Вынесен приговор после смерти в интернате

На днях в Калуге районный суд вынес приговор 57-летнему мужчине, проживавшему в Русинском специализированном доме-интернате в Ферзиковском районе. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
- В конце мая 2018 года двое мужчин, содержавшихся в указанном учреждении, в ночное время находились в одной из палат и употребляли спиртное, - рассказали 12 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между пациентами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес соседу по палате удар кухонным ножом в бедро. От полученного ранения, вызвавшего обильную кровопотерю, потерпевший скончался.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но данное решение обжаловано осужденным.
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