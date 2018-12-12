Вынесен приговор после смерти в интернате

На днях в Калуге районный суд вынес приговор 57-летнему мужчине, проживавшему в Русинском специализированном доме-интернате в Ферзиковском районе. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- В конце мая 2018 года двое мужчин, содержавшихся в указанном учреждении, в ночное время находились в одной из палат и употребляли спиртное, - рассказали 12 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между пациентами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес соседу по палате удар кухонным ножом в бедро. От полученного ранения, вызвавшего обильную кровопотерю, потерпевший скончался.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Но данное решение обжаловано осужденным.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.