40 кило наркотиков нашли в подпольной лаборатории

Подпольную нарколабораторию ликвидировали сотрудники УФСБ России по Калужской области. Производство синтетических наркотиков организовали жители одного из сопредельных регионов.
- Из незаконного оборота изъято свыше 40 кг наркотических средств, сильнодействующих веществ, химическое оборудование, а также 300 литров наркосодержащей жидкости (стоимость на «черном рынке» - около 80 млн. рублей), что составляет порядка 150 тысяч «доз», предназначавшихся для продажи, - рассказали в пятницу, 7 декабря, в УФСБ.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов организаторам лаборатории грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ведётся следствие.
Фото: УФСБ по Калужской области.
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