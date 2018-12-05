20-летней девушке вынесли приговор за наркотики

На днях в Боровске вынесли приговор 20-летней девушке и 28-летнему мужчине из Ермолино. Их признали виновным в торговле наркотиками.

Суд установил, что мужчина незаконно приобрел три свертка с наркотическим средством, передал их подельнице, которая договорилась с наркоманами о продаже.

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 3 года и шесть месяцев.

Девушка получила 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.

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