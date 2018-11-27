Резня в Калуге: двое погибли, двое ранены

Вечером в понедельник, 26 ноября, в переулке Максима Горького рядом с одной из многоэтажек нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибший выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже.
При осмотре жилища полицейские нашли ещё один труп с колото-резаными ранами. Этому мужчине было 26 лет, рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Из квартиры в больницу доставили ещё двоих человек с ножевыми ранениями в состоянии опьянения.
Что именно произошло в этот вечер, сейчас выясняет следствие. Местные жители в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» писали, что все четверо участников конфликта вместе выпивали.
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