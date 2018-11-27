Опубликованы фото с места гибели двоих мужчин

Как мы уже рассказывали, вечером в понедельник, 26 ноября, резня произошла в одной из квартир дома, расположенного в переулке Максима Горького в Калуге. Калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

- Около 20 часов в квартире встретились четверо знакомых мужчин в возрасте от 26 лет до 41 года, - пояснили в пресс-службе СК. - При распитии спиртного между ними произошел конфликт, причины которого сейчас устанавливаются. В ходе конфликта 26-летний мужчина с ножом напал на одного из приятелей, нанес ему ранение в плечо. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь и пытаясь избежать получения других ран, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома, и в результате удара о землю скончался. После этого нападавший нанес множественные ножевые ранения хозяину квартиры, а также второму гостю. Последний сумел обезоружить нападавшего и нанести ему несколько ножевых ударов, от которых злоумышленник скончался на месте.

Расследование сейчас продолжается.

- Двое пострадавших мужчин доставлены в больницу, где они были прооперированы, - подчёркивают следователи. - При первой возможности, с учетом состояния их здоровья, они будут допрошены о причинах конфликта и всех обстоятельствах происшествия.

Фото: СК по Калужской области.

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