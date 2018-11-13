Вынесен приговор за поджог квартиры и нападение на полицейского

Боровский районный суд на днях признал виновным в совершении двух преступлений 34-летнего жителя соседнего Жуковского района.
Эта история произошла ещё в феврале в квартире женщины, с которой жил злоумышленник. В тот день он напился и решил похулиганить – поджег сиденье кресла. Огонь в итоге перекинулся на соседние вещи и уничтожил всё имущество, находившееся в квартире. Ущерб позже оценили в 400 тысяч.
- По адресу возгорания для разбирательства прибыли сотрудники полиции, - рассказали 13 ноября в прокуратуре Калужской области. - В ходе проведения проверочных действий осужденный попытался нанести ножом удары в область головы и туловища участкового, но полицейский увернулся.
Суд признал хулигана виновным и на шесть лет отправил в колонию строгого режима.
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