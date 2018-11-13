28-летний мужчина едва не погиб, отмечая освобождение из колонии

В Малоярославецком районе 7 ноября чудом не произошло убийство. Задержан 58-летний мужчина.

По версии следствия, подозреваемый находился у себя дома в деревне Желудовка вместе с женой и 28-летним знакомым. На кухне компания отмечала недавнее освобождение гостя из мест лишения свободы.

- Со слов подозреваемого, ему не понравилось, что гость оказывал знаки внимания его жене, а затем прошел в комнату дома, несмотря на запрет хозяина, - рассказали 13 ноября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе конфликта подозреваемый, угрожая убийством, ударил потерпевшего ножом в шею. После этого женщина стала кричать, вырвала у мужа нож, а гостю удалось убежать. Соседи помогли ему вызвать «Скорую помощь».

Расследование уголовного дела продолжается.

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