Гоп-стоп на трассе: водителя «Газели» ограбили на 400 тысяч

Малоярославецкий районный суд на днях вынес приговор двоим уроженцам Азербайджана 28 и 29 лет, которых признали виновными в разбое.

Эта история произошла ещё год назад. Осуждённые вместе с ещё двумя людьми на 112 километре Киевской трассы ехали на «Мерседесе», перекрыли дорогу «Газели» и вынудили водителя остановиться.

- Когда «Газель» остановилась, они вместе с двумя неустановленными лицами напали на водителя и его пассажира, нанося удары ногами и руками по водительской двери, - рассказали 6 ноября в прокуратуре Калужской области. - Преступники требовали водителя открыть дверь. Один из разбойников ножом порезал переднее колесо.

Всё же открыв дверь в авто, преступники схватили водителя и пассажира за одежду, вытащили из кабины и избили. После этого они похитили более 400 тысяч рублей и мобильный телефон.

На суде двое виновником заявили, что просто помогали двум незнакомым им ранее мужчинам вернуть долг.

Одного из мужчин приговорили к восьми годам колонии строгого режима, второго – к девяти годам.

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