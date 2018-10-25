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Тело молодой матери нашли в ванне

25.10.2018 21:23 1 1750 Дмитрий Ивьев
Тело молодой матери нашли в ванне

В Обнинске завели уголовное дело на ранее судимого 49-летнего таксиста. Его подозревают в убийстве 26-летней подруги.

- Со слов подозреваемого, в ночь на 25 октября он решил проучить свою сожительницу за то, что она злоупотребляет спиртным, и подверг ее избиению, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В дальнейшем подозреваемый перенес сожительницу в ванну, где она была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов без признаков жизни.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. Женщина работала сортировщиком мусора. Как и подозреваемый, она злоупотребляла спиртным. 

Предполагаемому виновнику грозит от 6 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.


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Тэги: криминал
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