Тело молодой матери нашли в ванне

В Обнинске завели уголовное дело на ранее судимого 49-летнего таксиста. Его подозревают в убийстве 26-летней подруги.
- Со слов подозреваемого, в ночь на 25 октября он решил проучить свою сожительницу за то, что она злоупотребляет спиртным, и подверг ее избиению, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В дальнейшем подозреваемый перенес сожительницу в ванну, где она была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов без признаков жизни.
У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. Женщина работала сортировщиком мусора. Как и подозреваемый, она злоупотребляла спиртным.
Предполагаемому виновнику грозит от 6 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.
|
Огненное задержание: москвич фаером покалечил полицейских 24.10.2018 11:04
Оскорблённый мужчина до смерти забил подругу и свидетеля 22.10.2018 13:08
Женщину убили на улице Глаголева 19.10.2018 14:17
Разборки после застолья закончились смертью 16.10.2018 15:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: