Тело молодой матери нашли в ванне

В Обнинске завели уголовное дело на ранее судимого 49-летнего таксиста. Его подозревают в убийстве 26-летней подруги.

- Со слов подозреваемого, в ночь на 25 октября он решил проучить свою сожительницу за то, что она злоупотребляет спиртным, и подверг ее избиению, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В дальнейшем подозреваемый перенес сожительницу в ванну, где она была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов без признаков жизни.

У погибшей остался несовершеннолетний ребенок. Женщина работала сортировщиком мусора. Как и подозреваемый, она злоупотребляла спиртным.

Предполагаемому виновнику грозит от 6 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.