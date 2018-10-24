Огненное задержание: москвич фаером покалечил полицейских

На днях в Боровске суд вынес приговор 41-летнему мужчине, напавшему с фаером на полицейских.
В мае московские полицейские приехали в калужский «Этномир», чтобы задержать человека, находившегося в международном розыске. Но подозреваемый не захотел сдаваться.
- Он зажег фаер, которым наносил удары и обжигал сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, - рассказали в среду, 24 октября, в прокуратуре Калужской области.
Сотрудники правоохранительных органов получили ожоги, но смогли задержать преступника.
За это злодеяние виновника отправили в колонию строгого режима на шесть лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
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