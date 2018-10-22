Оскорблённый мужчина до смерти забил подругу и свидетеля

Прокуратура Калужской области на днях направила в суд уголовное дело 34-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве двух человек и краже.
Эта ужасная история произошла ещё в прошлом декабре. В деревне Костино Дзержинского района мужчина с уголовным прошлым и его спутница пришли в дом 78-летнего пенсионера. Компания выпивала.
- В процессе застолья между обвиняемым и женщиной произошел конфликт, в результате которого оскорбленный мужчина решил её убить, - рассказали в понедельник, 22 октября, в прокуратуре Калужской области.
Предполагаемый виновник схватил попавшийся под руку тяжелый предмет и забил обидчицу до смерти. Пенсионер попытался вступиться за женщину, но уголовник убил и его.
- После совершения убийства преступник осмотрелся в доме и украл находившиеся в нем иконы и мобильный телефон, - подчёркивают в прокуратуре.
Тела убитых родственники нашли лишь спустя несколько дней. Виновнику грозит длительный срок – до пожизненного заключения.
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