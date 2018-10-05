Женщина прятала наркотики, но попалась бдительному калужанину

В Калуге 33-летняя женщина попалась при попытке сбыть наркотики. Об этой истории в пятницу, 5 октября, рассказали в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, женщина по указанию руководителя преступной группы купила в Орловской области через «закладки» наркотики. После этого она должна была разместить отраву в тайники на территории Калуги, а адреса сообщить потенциальным покупателям через Интернет.

Но у калужанки ничего не вышло. Рядом с одним из тайников её заметил бдительный мужчина, вызвавший полицию.

По нескольким уголовным статьям обвиняемой грозит до 20 лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!

Фото: Илья Татарников.