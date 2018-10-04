Во все тяжкие: мужчина продал плиту, котёл и радиаторы из съемной квартиры

В Перемышльском районе суд обязал местного жителя возместить ущерб селу Ахлебинино, рассказали в четверг, 4 октября, в прокуратуре Калужской области.

Подсудимый с семьёй получил квартиру по договору социального найма. Однако что-то подвигло мужчину украсть из жилья газовую плиту, котел и радиаторы отопления и продать всё это.

Ущерб владельцу квартиры, сельскому поселению, оценили в 41 тысячу рублей.

Прокуратура района подала иск о взыскании с подсудимого этих денег. И суд удовлетворил требования, подчеркнули в прокуратуре.

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