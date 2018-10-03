Вынесен приговор за взятку в 100 тысяч

Боровский районный суд на днях вынес приговор 35-летнему индивидуальному предпринимателю, который пытался дать взятку полицейскому.
- В июне подсудимый, желая избежать административной ответственности за реализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, попытался передать начальнику ОЭБиПК ОМВД по Боровскому району денежные средства в сумме 100 000 рублей, - рассказали 3 октября в областной прокуратуре.
Свою вину предприниматель полностью признал. Ближайшие два года по решению суда мужчина проведёт в колонии. Приговор, правда, ещё может быть обжалован.
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