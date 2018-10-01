Пил, пью и буду пить: водитель четвёртый раз попался пьяным за рулём

43-летний житель Калужской области недавно четвёртый раз попался пьяным за рулём. До этого инспекторы задерживали его в 2015, 2016 и 2017 годах, рассказали 1 октября в региональной прокуратуре.

Суд первой инстанции наказал его условным сроком, однако прокуратура обжаловала решение. И на днях свой вердикт вынесла апелляционная инстанция. Приговор был изменен.

Горе-автомобилиста на год отправили в колонию-поселение. Кроме того, в течение трёх лет он не сможет заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.

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