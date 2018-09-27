Жестокая свадьба: гостья до смерти забила своего кавалера

В Людиново направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летней женщины. Её подозревают в избиении мужчины, после которого тот скончался, сообщила в четверг, 27 сентября, областная прокуратура.
Инцидент произошёл в июле этого года, когда женщина пришла на свадьбу вместе со своим 29-летним кавалером.
- На фоне злоупотребления спиртными напитками она поссорилась со своим спутником и нанесла ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался в больнице, - отмечают в прокуратуре.
Обвиняемой грозит до 15 лет колонии.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!
|
За 5 тысяч калужанке грозит 5 лет 27.09.2018 11:11
Похитителей кур задержали под Калугой 27.09.2018 08:50
Дело врачей: три доктора оказались на скамье подсудимых 26.09.2018 21:30
Москвич пытался купить полицейского за 150 тысяч 26.09.2018 14:58
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: