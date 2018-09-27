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Жестокая свадьба: гостья до смерти забила своего кавалера

27.09.2018 17:09 2 3766 Дмитрий Ивьев
Жестокая свадьба: гостья до смерти забила своего кавалера

В Людиново направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 34-летней женщины. Её подозревают в избиении мужчины, после которого тот скончался, сообщила в четверг, 27 сентября, областная прокуратура.

Инцидент произошёл в июле этого года, когда женщина пришла на свадьбу вместе со своим 29-летним кавалером.

- На фоне злоупотребления спиртными напитками она поссорилась со своим спутником и нанесла ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой он впоследствии скончался в больнице, - отмечают в прокуратуре.

Обвиняемой грозит до 15 лет колонии.

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Тэги: криминал
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