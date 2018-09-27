Похитителей кур задержали под Калугой

Иномарку с двенадцатью объемными белыми мешками остановили ночью на трассе «Калуга-Медынь» сотрудники ГИБДД. Что находится внутри, водитель и пассажиры внятно не объяснили.
Подозрительных мужчин и машину доставили в отдел. При осмотре мешков полицейские обнаружили, что внутри — куриное мясо.
Выяснилось, что курятина с одной из местных птицефабрик. Администрация предприятия сообщила, что у них украдено продукция на сумму более 39 тысяч рублей.
- Один из работников данной организации расфасовал мясную продукцию в заранее приготовленные мешки, погрузил в мусорный контейнер и вывез из цеха, - раскрыла детали куриного похищения в четверг, 27 сентября, пресс-служба областного УМВД.
Трое знакомых ждали мясного вора у забора. Он перебросил им мешки с птицей. Похищенное мужчины погрузили в машину и уехали. Но попались инспекторам ГИБДД.
Полицейские выясняют, собирались ли воры съесть всю курятину сами или планировали кому-то продать.
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