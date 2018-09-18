За замечание калужанин выстрелил в соседа

36-летнего калужанина обвиняют в умышленном причинения вреда здоровью своему соседу.
В начале марта ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, поругался с соседом.
- В результате он произвел четыре выстрела из травматического пистолета неустановленной модели в сторону соседа, сделавшему ему замечание за громкую музыку, - сообщает 18 сентября областная прокуратура. – Затем он нанёс потерпевшему не менее двух ударов по голове и телу.
В результате у потерпевшего были многочисленные телесные повреждения, в том числе открытый перелом кости правой кисти.
36-летний мужчина полностью признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Уважаемые читатели! А у вас возникают конфликты с соседями? Как вы их решаете? Расскажите в комментариях!
|
Два повара покусали полицейского 17.09.2018 16:00
Подростки-алкоголики крали велосипеды, сосиски и кофе 12.09.2018 17:19
Заход на второй круг: дело доктора Ругина вновь направили в суд 29.08.2018 11:41
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: