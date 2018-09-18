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За замечание калужанин выстрелил в соседа

18.09.2018 11:10 10 2841 Елена Французова
За замечание калужанин выстрелил в соседа

36-летнего калужанина обвиняют в умышленном причинения вреда здоровью своему соседу.

В начале марта ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома, поругался с соседом.

- В результате он произвел четыре выстрела из травматического пистолета неустановленной модели в сторону соседа, сделавшему ему замечание за громкую музыку, - сообщает 18 сентября областная прокуратура. – Затем он нанёс потерпевшему не менее двух ударов по голове и телу.

В результате у потерпевшего были многочисленные телесные повреждения, в том числе открытый перелом кости правой кисти.  

36-летний мужчина полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Уважаемые читатели! А у вас возникают конфликты с соседями? Как вы их решаете? Расскажите в комментариях!


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Тэги: криминал
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