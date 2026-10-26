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Новость дня Криминал

В Калужской области задержали двух человек за финансирование терроризма

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 09:18
0 1167
Фото: УФСБ России по Калужской области.
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Сотрудники ФСБ в Калужской области задержали двух местных жителей. Их подозревают в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Выяснилось, что оба понимали опасность и незаконность своих действий. Тем не менее они сделали более 20 денежных переводов в адрес организации, запрещённой в России. Эти деньги, по версии следствия, предназначались для подготовки и совершения террористических преступлений.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Финансирование террористической деятельности». Обоих подозреваемых взяли под стражу. Они помещены в следственный изолятор.

Расследование продолжается. Сотрудники ФСБ устанавливают все обстоятельства и возможных соучастников.

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