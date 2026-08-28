Житель Кировского округа получил 3,5 года колонии за попытку продать наркотики
Суд приговорил 49‑летнего мужчину из Кировского округа к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в попытке сбыть наркотики.
По данным суда, в феврале мужчина, который тогда лечился в больнице, купил у 60‑летнего знакомого каннабис — больше 52 граммов. Потом прямо возле больницы он попытался продать наркотик 37‑летнему знакомому, но его задержали полицейские. Вещество изъяли.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также у него конфисковали телефон марки Huawei — его использовали при попытке сбыта. Приговор пока не вступил в законную силу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь