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Криминал

Житель Кировского округа получил 3,5 года колонии за попытку продать наркотики

Дмитрий Ивьев
28.08, 16:18
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Суд приговорил 49‑летнего мужчину из Кировского округа к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в попытке сбыть наркотики.

По данным суда, в феврале мужчина, который тогда лечился в больнице, купил у 60‑летнего знакомого каннабис — больше 52 граммов. Потом прямо возле больницы он попытался продать наркотик 37‑летнему знакомому, но его задержали полицейские. Вещество изъяли.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также у него конфисковали телефон марки Huawei — его использовали при попытке сбыта. Приговор пока не вступил в законную силу.

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