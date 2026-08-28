Жительница Малоярославца пойдёт под суд за переводы на 1,1 миллиона рублей
В Малоярославецком округе 38‑летнюю женщину обвиняют в незаконных операциях с деньгами. Дело уже передали в суд.
По версии следствия, в июле женщина за 14 тысяч рублей передала незнакомцу данные своих банковских карт и счетов. Потом на её счёт пришли 590 тысяч рублей — она перевела их по указанию этого человека. Затем сделала ещё один перевод — 576 тысяч рублей — тоже на счёт, который ей назвали. При этом женщина понимала, что не имеет права распоряжаться этими деньгами.
Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь