Жительница Малоярославца пойдёт под суд за переводы на 1,1 миллиона рублей

В Малоярославецком округе 38‑летнюю женщину обвиняют в незаконных операциях с деньгами. Дело уже передали в суд.

По версии следствия, в июле женщина за 14 тысяч рублей передала незнакомцу данные своих банковских карт и счетов. Потом на её счёт пришли 590 тысяч рублей — она перевела их по указанию этого человека. Затем сделала ещё один перевод — 576 тысяч рублей — тоже на счёт, который ей назвали. При этом женщина понимала, что не имеет права распоряжаться этими деньгами.

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.