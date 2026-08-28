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Криминал

Жительница Малоярославца пойдёт под суд за переводы на 1,1 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
28.08, 13:15
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В Малоярославецком округе 38‑летнюю женщину обвиняют в незаконных операциях с деньгами. Дело уже передали в суд.

По версии следствия, в июле женщина за 14 тысяч рублей передала незнакомцу данные своих банковских карт и счетов. Потом на её счёт пришли 590 тысяч рублей — она перевела их по указанию этого человека. Затем сделала ещё один перевод — 576 тысяч рублей — тоже на счёт, который ей назвали. При этом женщина понимала, что не имеет права распоряжаться этими деньгами.

Теперь ей грозит до трёх лет лишения свободы.

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