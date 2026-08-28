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Криминал

В Медыни студентка пыталась забрать у пенсионерки 500 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
28.08, 14:15
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Перед судом предстанет 19‑летняя студентка из Воронежской области. Её обвиняют в попытке крупного мошенничества, рассказали в калужской прокуратуре.

По данным следствия, в мае девушка искала подработку в интернете и в итоге связалась с мошенниками. Ей поручили забрать у 77‑летней жительницы Медыни 500 тысяч рублей. Пенсионерку до этого обманом убедили подготовить эти деньги.

Но женщина вовремя заподозрила неладное и обратилась в полицию. Курьера задержали до того, как деньги успели передать. Теперь студентке грозит до десяти лет лишения свободы.

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