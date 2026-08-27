В Калуге подростки пытались продать крупную партию наркотиков

Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летних парня и девушки, рассказали 27 августа в Следственном комитете.

Началось всё с того, что парню пришло сообщение в телеграме с предложением подработать. Он позвал с собой знакомую.

В тайнике они забрали 22,12 грамма наркотика, что считается крупным размером, а потом должны были делать закладки с маленькими дозами.

- Однако довести преступный умысел, направленный на распространение наркотических средств, подростки не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками УМВД России по Калужской области. На допросе задержанные дали признательные показания, - заявили в СК.

Уголовная статья предполагает до 20 лет лишения свободы.