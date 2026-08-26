В Хвастовичском районе мошенники выманили у пенсионерки больше 2 миллионов рублей
81‑летняя местная жительница стала жертвой аферистов. Неизвестный по телефону сказал, что ей положены медаль и выплата в 10 тысяч рублей, и попросил продиктовать номер страхового свидетельства.
Потом женщине позвонил другой человек — он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от её имени оказали помощь силовым структурам иностранного государства, а значит, ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «всё исправить», он убедил пенсионерку передать курьеру все свои деньги — якобы для проверки на подлинность.
Женщина отдала приехавшему курьеру пакет с 2 миллионами 250 тысячами рублей.
Сейчас по этому случаю завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование контролирует прокуратура Хвастовичского района.
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