В Хвастовичском районе мошенники выманили у пенсионерки больше 2 миллионов рублей

81‑летняя местная жительница стала жертвой аферистов. Неизвестный по телефону сказал, что ей положены медаль и выплата в 10 тысяч рублей, и попросил продиктовать номер страхового свидетельства.

Потом женщине позвонил другой человек — он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от её имени оказали помощь силовым структурам иностранного государства, а значит, ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «всё исправить», он убедил пенсионерку передать курьеру все свои деньги — якобы для проверки на подлинность.

Женщина отдала приехавшему курьеру пакет с 2 миллионами 250 тысячами рублей.

Сейчас по этому случаю завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование контролирует прокуратура Хвастовичского района.