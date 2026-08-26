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Криминал

В Хвастовичском районе мошенники выманили у пенсионерки больше 2 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
26.08, 16:27
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81‑летняя местная жительница стала жертвой аферистов. Неизвестный по телефону сказал, что ей положены медаль и выплата в 10 тысяч рублей, и попросил продиктовать номер страхового свидетельства.

Потом женщине позвонил другой человек — он представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от её имени оказали помощь силовым структурам иностранного государства, а значит, ей грозит уголовная ответственность. Чтобы «всё исправить», он убедил пенсионерку передать курьеру все свои деньги — якобы для проверки на подлинность.

Женщина отдала приехавшему курьеру пакет с 2 миллионами 250 тысячами рублей.

Сейчас по этому случаю завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование контролирует прокуратура Хвастовичского района.

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