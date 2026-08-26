Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал У калужанина нашли подозрительные растения
Криминал

У калужанина нашли подозрительные растения

Дмитрий Ивьев
26.08, 12:40
0 463
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

У калужанина нашли подозрительные растения

Полицейские работали в рамках операции «Мак‑2026» и получили наводку, что в селе Передел Медынского района кто‑то выращивает на участке растения, похожие на коноплю.

Когда правоохранители приехали на место, они заглянули в теплицу на придомовой территории и нашли там несколько кустов, внешне напоминающих коноплю.

Ещё при осмотре дома полицейские обнаружили три охотничьих патрона, а документов на их хранение у мужчины не оказалось.

Теперь изъятые растения отправят на экспертизу в криминалистический центр. На мужчину составили административный протокол, идёт проверка — дальше решат, какие меры принять, пояснили 26 августа в Управлении МВД по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1OeThRT3Raa3hZYTBqak9vVTd1S0E9PSIsInZhbHVlIjoidi9yZGF6OU9MKzFxS1FZdldhbVpwaUFGN1BGTkVaR29WUlQ5M20xSlVUSmw3WEpPNUJUbmZyR2NsMkJiMzFQN2lGN1JrK0NaNDBBbEg5WUg5dEJOZlZiUFhEcG80M0REcGd6RUlWRkJOdzFJZFdQNjlWclhiZHhzbVdVKzRSNzVmTWhya0N2WWU0aERMcjZXcEU1dGlhVHRLUVRndjZUTWJQT2F3Z0laTUc5eTdyaHFEUXI4MG5jcUEyNVJuWmlmb2twRHYyR3VhNXlJY1ZOaTdZNkh2ZjlaMWFQcGJMait5d3RnNGJaT3cxN3NZVXVEamtUUlJZTnp2ZnloYlhBZnc2UDltRlZ5NDRkSlNxdkNocnNoRE52d25ndUtsbEVKbHdicU9YU2ZWNnhHbUk0NThnUmNyQ0JQZDFidnRiOTFVRzRQTzZtRkxQT2NEcUNydW9RUWpOZ1ZWZU1yU3RuTG5iQW0ydUlOOWR6dXlkQXQ4ZCtTWlFIT2kzWTV2STVvMnFrY2xLd0pVaHEwTE4xa0s4b1RuSFhiZ2g2RHlYaHZGTWVWM1B2UEVKY0Y4ZFE5eFRyY2ZyZG1ycUZ3OVk4RSIsIm1hYyI6ImZmMjk5NjlmZjcwZDlhNDNjN2JlYTNhNTk4YjUyYjliYWQ2ODA0NzAyYzMwOGYwM2NiODZhOGMxOTYzNGYyZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFWUTlUYnVsUkorYk1MME1LMDJlcEE9PSIsInZhbHVlIjoiYmZHRDdRMHFod0padFAwbU5OOGdaZW5WY2FIbCtHMVJ1L0EzeUtZMDdUNldIS2lTZElYSDlUUkdCeGlZSlo4Snd6NzlHT241YjZQZzA3a2N5TXg0SnVLb2ZsTXNkV2dtbHZaZ0dLSG9GSURkUmtZYSttSGhNL0c1RWdZbHBacnNET01PTFR1a3B0cTNtMDFrL1kwZEtEdVI2a3dBYkd4OXUySTZOQmUvemxHRVVyejh3VDRLenJZRDRiNUhNUTRCL0hxRDE3YmxrT2lQdExiaVRPZVRtWHg1YVFFMW9MbDRSZkNQNDlldEFPMG5kdXdyRnZEamFLMEVoLzJQK0k2Z2hrTWUyMDRoWHJjNzEzRG1JOTRjQlVDVE1kVXdqR2hwTlZURXA0S0FOYnRLZjQvQ3lTL3NuOUVMcnN0TVFYZVJ1MWRUMngwcWRUSFdZQnFoNHdwbkxINTZFUGtKTlczTTJQdk5Sb1E2eWNoYllwbFh6cXk0TnMvVC9CSGNMelMxaGZYanZrVklvNERDY3J1T3RYS2NUelNuNFNzWnl6aHovNkk1YVBxS3ZwV1R3WGszV0ZyOVM3STVCQ1luVmw4UlVWd083aUxQaWdJNmxnZ1AraVhTMU03eXJKbXJiZTRicTV3MTRuNVNtcS9XdjlTSGM4TWIyRThhb0ovS0xCQS8rM0hBazFGUjAvcGpGNzBGNUZMZ2tiV3pGcjE2RjN0UzhUU1lQWHkydlEyUVRNUm5SZEdpRkl3UHQrWjVYd2F3clFiZjNyMEJGcEhtR3psVmJSaXVYOEVGSEZGTVJRcVZJUDRMOXk5VjczSUdhazhXZU5MUHVLUm5CLzFBL0pqZyIsIm1hYyI6ImMxMTg2ZTJjYjAxYTEzYzhhNTRlNGMwMzRmMGE3NTI1ZjYwZTJjNmQ4YTI1YmE2NGQ1OGExZjNiYTQ5NGYzNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+