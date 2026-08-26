У калужанина нашли подозрительные растения
У калужанина нашли подозрительные растения
Полицейские работали в рамках операции «Мак‑2026» и получили наводку, что в селе Передел Медынского района кто‑то выращивает на участке растения, похожие на коноплю.
Когда правоохранители приехали на место, они заглянули в теплицу на придомовой территории и нашли там несколько кустов, внешне напоминающих коноплю.
Ещё при осмотре дома полицейские обнаружили три охотничьих патрона, а документов на их хранение у мужчины не оказалось.
Теперь изъятые растения отправят на экспертизу в криминалистический центр. На мужчину составили административный протокол, идёт проверка — дальше решат, какие меры принять, пояснили 26 августа в Управлении МВД по Калужской области.
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