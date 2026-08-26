У калужанина нашли подозрительные растения

Полицейские работали в рамках операции «Мак‑2026» и получили наводку, что в селе Передел Медынского района кто‑то выращивает на участке растения, похожие на коноплю.

Когда правоохранители приехали на место, они заглянули в теплицу на придомовой территории и нашли там несколько кустов, внешне напоминающих коноплю.

Ещё при осмотре дома полицейские обнаружили три охотничьих патрона, а документов на их хранение у мужчины не оказалось.

Теперь изъятые растения отправят на экспертизу в криминалистический центр. На мужчину составили административный протокол, идёт проверка — дальше решат, какие меры принять, пояснили 26 августа в Управлении МВД по Калужской области.