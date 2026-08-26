Житель Мосальского округа пойдёт под суд за угрозу убийством бывшей жены
В августе 2026 года между 54‑летним мужчиной и его бывшей женой вспыхнул конфликт. Во время ссоры он пригрозил женщине убийством и попытался её задушить.
Теперь мужчина предстанет перед судом — прокуратура Мосальского района направила дело на рассмотрение.
По закону за такое преступление ему может грозить до двух лет лишения свободы, заявили в прокуратуре.
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