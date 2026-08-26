Пенсионерке из Козельского района вернут 100 тысяч рублей, украденные мошенниками
В декабре 2025 года у 61‑летней жительницы Козельского района с банковского счёта похитили 100 тысяч рублей — деньги перевели через сервис быстрых платежей.
Прокуратура района добилась возврата средств: она подала в суд иск к компании, на счёт которой попали украденные деньги.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры — теперь компания должна вернуть пенсионерке всю сумму. Решение суда уже вступило в силу, сообщили в прокуратуре области.
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