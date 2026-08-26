В Калуге угнали рейсовый автобус
Полиция задержала 54-летнего мужчину, которого подозревают в этом преступлении, рассказали 26 августа в УМВД.
Вечером он шел по улице и увидел припаркованный автобус УКТ. Мужчина забрался в салон, нашёл там ключи, завёл двигатель и поехал.
Потом калужанин оставил автобус рядом с одним из предприятий и убежал.
За угон мужчине грозит до пяти лет колонии. Ранее он уже был судим.
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