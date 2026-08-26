В Сухиничах мужчина зарезал свою жену

В среду, 26 августа, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела.

Обвиняемым проходит 57-летний мужчина.

- По версии следствия, в ночь на 21 июня обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с женой в квартире нанёс ей удар ножом в область грудной клетки, - заявили в прокуратуре. - От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Мужчине грозит до 15 лет колонии.