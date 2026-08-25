В Сухиничах женщина несколько раз воровала в магазинах
Завершилось расследование дела о нескольких мелких кражах. Обвиняют 38‑летнюю местную жительницу — у неё уже была судимость, рассказали 25 августа в полиции.
После того как женщину наказали за одну мелкую кражу, она ещё три раза забирала товары из магазинов города. В полиции собрали доказательства её вины, сама женщина призналась в содеянном.
Теперь дело передали в суд — там решат, какое наказание ей назначить.
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