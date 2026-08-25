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Криминал

В Сухиничах женщина несколько раз воровала в магазинах

Дмитрий Ивьев
25.08, 10:05
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Фото из архива.
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Завершилось расследование дела о нескольких мелких кражах. Обвиняют 38‑летнюю местную жительницу — у неё уже была судимость, рассказали 25 августа в полиции.

После того как женщину наказали за одну мелкую кражу, она ещё три раза забирала товары из магазинов города. В полиции собрали доказательства её вины, сама женщина призналась в содеянном.

Теперь дело передали в суд — там решат, какое наказание ей назначить.

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