В Сухиничах женщина несколько раз воровала в магазинах

Фото из архива.

Завершилось расследование дела о нескольких мелких кражах. Обвиняют 38‑летнюю местную жительницу — у неё уже была судимость, рассказали 25 августа в полиции.

После того как женщину наказали за одну мелкую кражу, она ещё три раза забирала товары из магазинов города. В полиции собрали доказательства её вины, сама женщина призналась в содеянном.

Теперь дело передали в суд — там решат, какое наказание ей назначить.