В Калужской области муж, жена и ребёнок воровали в магазинах

Фото из архива.

Полицейские в Кировском округе поймали троих человек, которые обворовывали сетевые магазины. Это семья — муж, жена и их 15‑летний сын, которые приехали в Калужскую область из другого региона.

По данным полиции, они успели украсть товары из шести магазинов — общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. Доказательства нашлись на записях с камер видеонаблюдения.

Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. На семью завели уголовное дело о краже, совершённой группой лиц. Следователи проверяют, не причастны ли они к другим похожим преступлениям.