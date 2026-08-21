В Калужской области муж, жена и ребёнок воровали в магазинах
Полицейские в Кировском округе поймали троих человек, которые обворовывали сетевые магазины. Это семья — муж, жена и их 15‑летний сын, которые приехали в Калужскую область из другого региона.
По данным полиции, они успели украсть товары из шести магазинов — общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. Доказательства нашлись на записях с камер видеонаблюдения.
Подозреваемые признались в содеянном. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. На семью завели уголовное дело о краже, совершённой группой лиц. Следователи проверяют, не причастны ли они к другим похожим преступлениям.
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