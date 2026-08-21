В Калуге 70-летний мужчина зарезал другого человека в социальном центре
В пятницу, 21 августа, Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела.
- Два постояльца Калужского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий поссорились. Во время конфликта обвиняемый нанес знакомому шесть ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, - пояснили в СК. - Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший скончался в больнице.
На допросе пенсионер признал вину. Он заключен под стражу.
Пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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