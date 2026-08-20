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Криминал

В Людиново поймали магазинную воровку

Дмитрий Ивьев
20.08, 10:11
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Фото из архива.
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33-летняя женщина в супермаркете сложила продукты и бытовую химию в сумку и прошла мимо кассы.

Ущерб составил около 4000 рублей, рассказали 20 августа в УМВД по Калужской области.

На данный момент женщина возместила ущерб, но расследование по уголовной статье «Кража» продолжается. Ей грозит до двух лет лишения свободы.

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