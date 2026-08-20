В Людиново поймали магазинную воровку
33-летняя женщина в супермаркете сложила продукты и бытовую химию в сумку и прошла мимо кассы.
Ущерб составил около 4000 рублей, рассказали 20 августа в УМВД по Калужской области.
На данный момент женщина возместила ущерб, но расследование по уголовной статье «Кража» продолжается. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
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