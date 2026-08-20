В Калуге прораб пытался подкупить сотрудника ФСБ за 200 тысяч рублей

В четверг, 20 августа, Управление Следственного комитета по региону сообщило о завершении расследования уголовного дела о взятке.

Обвиняемым проходит 36-летний мужчина.

- В апреле 2026 года сотрудниками правоохранительных органов на одном из предприятий областного центра выявлены нарушения миграционного законодательства, - прокомментировали в СК. - Прораб организации предложил сотруднику регионального управления ФСБ не привлекать его работников к административной ответственности за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей. От получения взятки сотрудник отказался, сообщив о коррупционном предложении руководству.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.