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Криминал

В Калуге задержали туляка с метадоном для закладок

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков калужской полиции получили информацию о возможной причастности 28-летнего жителя Тульской области к незаконной торговле наркотиками.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 09:42
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Фото: УМВД России по Калужской области.
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Оперативники проверили данные и задержали мужчину. Об этом 4 августа сообщили в региональном УМВД.

Фигуранта доставили в отделение. При личном досмотре и осмотре его автомобиля полицейские нашли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это метадон массой 1,31 грамма.

Задержанный признался, что собирался сбывать наркотики через тайники-закладки на территории Калуги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд отправил его под стражу. Теперь туляку грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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