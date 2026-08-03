Житель Ульяновского округа пригрозил знакомому ножом и попал под суд

В Ульяновском районе осудили 44-летнего местного жителя.

Фото: Прокуратура Калужской области.

Он пригрозил знакомому убийством и поранил его ножом. Об этом 3 августа сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошёл в марте 2026 года на улице в селе Заречье. Мужчины встретились и начали ссориться. Подсудимый был пьян. Поводом для конфликта послужила женщина – оба её ревновали.

В ходе перепалки мужчина достал нож и порезал лицо соперника. Затем он высказал в его адрес угрозу убийством. Потерпевший обратился в полицию.

Суд признал ревнивца виновным по двум статьям – за угрозу убийством и причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия. Наказание – 7 месяцев исправительных работ.