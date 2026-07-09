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Новость дня Криминал

Калужане сделали больше тысячи переводов атаковавшим Курск террористам

В четверг, 9 июля, стали известны подробности вчерашней новости о попавших в руки спецслужб данных о трех с половиной миллионах транзакций подразделениям ВСУ из России
Михаил Тырин
09.07, 15:55
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Как мы уже писали, федеральные СМИ сообщили о том, что там содержатся данные о переводах запрещенной в РФ террористической группировке «Русский добровольческий корпус» (РДК).

По данным нашего источника в силовых структурах, они уже направлены в соответствующие регионы. Как выяснилось, из Калужской области было осуществлено более тысячи транзакций.

Точное количество людей, которые их осуществили в сейчас устанавливается.

Личные данные отправителей могут стать основанием для возбуждения уголовных дел по факту государственной измены.

Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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