В четверг, 9 июля, стали известны подробности вчерашней новости о попавших в руки спецслужб данных о трех с половиной миллионах транзакций подразделениям ВСУ из России

Как мы уже писали, федеральные СМИ сообщили о том, что там содержатся данные о переводах запрещенной в РФ террористической группировке «Русский добровольческий корпус» (РДК).

По данным нашего источника в силовых структурах, они уже направлены в соответствующие регионы. Как выяснилось, из Калужской области было осуществлено более тысячи транзакций.

Точное количество людей, которые их осуществили в сейчас устанавливается.

Личные данные отправителей могут стать основанием для возбуждения уголовных дел по факту государственной измены.

Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.