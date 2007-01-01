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Новость дня Криминал

Убийц калужского спортсмена подозревают в похищении девушки

Евгения Родионова
19.06, 12:26
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Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в Следственном комитете РФ по Калужской области.

По версии следствия, 39-летний мужчина приревновал бывшую жену и решил её похитить и припугнуть.

— Он позвал на помощь двух приятелей. В июле прошлого года они выследили 23-летнюю девушку возле дома в Калуге, силой затолкали её в машину и увезли в гараж. Там её долго держали, избивали и угрожали, - пояснили в ведомстве.

Один из троих уже отбывает наказание за другое преступление. Двое других находятся под стражей.

Девушка боялась обратиться в полицию сразу. Теперь оба дела объединили в одно, следователи выясняют все обстоятельства.

Напомним, спортсмена застрелили в ночь на 7 мая.

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