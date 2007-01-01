В Калуге убили чемпиона России по функциональному многоборью

Фото со страницы Дмитрия в ВК.

Дмитрий Исаев застрелен в ночь на 7 мая, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным издания, преступником мог быть бывший парень девушки спортсмена.

Официальных комментариев следователей по данной ситуации пока не поступало.

Исаеву было 35 лет. Он кандидат в мастера спорта по гимнастике, выигрывал чемпионат России по функциональному многоборью. В последнее время работал тренером в одном из калужских клубов. Вечером 6 мая он ещё выкладывал в соцсетях фото своих тренировок в Калуге.

UPD. Убийца задержан.